Kourtney Kardashian y Travis Barker encantan a todos con este épico disfraz de True Romance

Kourtney Kardashian y Travis Barker demostraron que tienen un romance verdadero.

La pareja recién comprometida, que no ha rehuido ha mostrar su amor en público desde que comenzaron a salir en diciembre pasado, celebró su relación vistiéndose como otra pareja icónica para Halloween. Como recordarán los fanáticos, ellos recientemente se pusieron los disfraces de Sid Vicious y Nancy Spungen.

Pero esta vez, Kravis se metió en el espíritu festivo al recrear looks de la película favorita del baterista de Blink-182: True Romance.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians se convirtió en Alabama Whitman (interpretada por Patricia Arquette), mientras que Travis se disfrazó de Clarence Worley (Christian Slater).