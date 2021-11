Una muy embarazada Kylie Jenner celebra Halloween con Travis Scott y Stormi convertida en una sirenita

En cuanto a su hija de 3 años, Stormi disfrutó el día vistiéndose como una sirena, , lo que incluyó una tiara de conchas y perlas a juego, con un bolso de temática marina como accesorios.

La estrella de Keeping Up with The Kardashians compartió algunas fotos dulces de su familia en modo celebración en Instagram, titulando la publicación del 31 de octubre, "En modo mamá completo este Halloween. Espero que todos tengan una noche segura".