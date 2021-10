"Yo soy", el proyecto musical con el que Toni U promete conquistar Latinoamérica

La artista rompe todos los esquemas y nos entrega un proyecto musical latino cargado de buenas vibras, agilidad y pasión, que conecta con un público joven ávido de ritmo y expresión, anunciando así, un nuevo empuje para la música urbana.

"Llevo cuatro años en México. Este mágico país, lleno de cultura, me ha recargado las pilas. México es cuna de artistas y el lugar ideal donde he encontrado la oportunidad para lanzar mi primer proyecto musical cargado de pertenencia y que he querido bautizar "Yo Soy", señaló la joven promesa de 27 años.