Jamie Dornan revela el único problema que tiene con Cincuenta Sombras de Grey

La franquicia de tres películas, que también protagonizó a Dakota Johnson como la estudiante universitaria y el interés amoroso de Christian, Anastasia Steele, recaudó más de $ 1.32 mil millones en todo el mundo, lo que la convierte en la séptima franquicia con calificación R más taquillera de todos los tiempos.

Sin embargo, como muchos cinéfilos ya saben, Jamie asumió el papel después de que la estrella de Sons of Anarchy, Charlie Hunnam, tuvo que abandonar.

"Charlie me derrotó la primera vez y sentí cierto alivio cuando lo consiguió, para ser honesto". Pensé: 'Esto habría sido divertido, pero habría sido un viaje extraño. Mejor no estar en ese viaje'. Pero se retiró y después recibí una llamada (...). Me tuve que enfrentar a esa elección de nuevo".

Enfrentar esa elección, como explicó Jamie, también significaba reconocer que protagonizar un drama romántico erótico tendría un precio.

