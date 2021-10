El próximo objetivo de Kunno: Cantar en el medio tiempo del Súper Bowl

También, hace unos meses debutó con la canción 'Tal vez', y aunque recibió duras críticas, incluso con ellas logró algo asombroso. El video en YouTube tiene 18 millones de vistas, y la insólita cantidad de 2 millones de "no me gusta".

Durante una reciente entrevista , el joven de 21 años dijo sin tapujos:

"Hoy en día yo ya no me considero tiktoker, yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista".

¿Qué tiene en la mira?, ¡el Super Bowl!. Conoce detalles en el video de arriba.

