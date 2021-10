Gigi Hadid rompe el silencio después de la pelea entre Zayn Malik y Yolanda Hadid

Gigi Hadid aborda la disputa familiar entre su ahora exnovio Zayn Malik y su madre, Yolanda Hadid.

Citando fuentes con conocimiento directo, TMZ informó que Zayn supuestamente golpeó a Yolanda, una acusación que negó en un comunicado al medio: "Niego rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid", dijo la ex artista de One Direction. "Por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles".

Zayn dijo que espera que Yolanda "reconsidere sus falsas acusaciones y avance hacia la curación de estos problemas familiares en privado".