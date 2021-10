Los hijos de Flor de la V son los más fashionistas de Argentina ¡Míralos!

Siempre, Florencia de la V deja muy en claro cómo la llegada de sus hijos transformaron su vida. Sin duda que el 25 de agosto del 2011 quedará grabado para siempre ya que fue el día en el que concretó el sueño de agrandar la familia junto a Paulo Goycochea a través de la subrogación de un vientre...

"Mi experiencia como mamá ha sido maravillosa, mejores hijxs no pude tener. Me salvaron con su amor puro incondicional, me dieron fuerzas cuando no las tenía; cuando sentía que el mundo se venía abajo, ahí estaban siempre con su alegría", reveló Flor.