Scott Disick nos dio un vistazo de su “noche de chicos” con Mason y Reign

Es probable que sus lindos hijos le estén proporcionando una buena distracción después de que se supo la noticia del compromiso de Kourtney con el baterista de Blink-182, Travis Barker. Según fuentes de E! News, la estrella de Keeping Up with the Kardashians ha estado "fuera de sí". Aunque sabía que iba a suceder, agregó una segunda fuente, Scott "todavía está muy triste por eso y se siente deprimido".