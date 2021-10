Jada Pinkett Smith le cuenta a Gwyneth Paltrow por qué es difícil mantener una vida sexual con Will Smith

"Es difícil", dijo Jada. "De lo que Will y yo hablamos mucho es del viaje. Empezamos en esto a una edad muy temprana, ya sabes, 22 años. Por eso la parte de responsabilidad realmente me golpeó porque creo que esperas que tu pareja sepa [lo que necesitas], especialmente cuando se trata de sexo. Es como, 'Bueno, si me amas, deberías saberlo. Si me amas, deberías leer mi mente'. Esa es una gran trampa".

Paltrow, quien actualmente está promocionando su serie de Netflix Sex, Love & goop, comentó, "¿No es extraño? Es como si alguien no le leyera la mente y nos sentimos destruidas".

"¡Destruidas!", estuvo de acuerdo Jada.