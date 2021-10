Mira la reacción de Devin Booker antes el disfraz de Kendall Jenner como El cadáver de la novia

La temporada espeluznante no está del todo completa sin una novia cadáver espectacular.

Kendall Jenner demostró que eso es cierto cuando la modelo compartió fotos suyas vestida como el personaje de Tim Burton en Instagram el miércoles, 27 de octubre, subtitulando una foto, "tu novia cadáver". Y creemos que es seguro decir que su novio Devin Booker está aquí por la idea de que Kendall esté vestida con ropa de novia, comentando, "¡No lo olvides!"

En la llamativa imagen, no solo se editó la piel de Kendall para incluir el inconfundible tono azul del personaje en su rostro y piernas, sino que la estrella de Keeping Up With the Kardashians adoptó una pose mientras vestía un velo blanco, un corsé y unos tacones blancos altísimos.