¿Este Instagram Story de Chris Evans esconde pistas sobre su supuesto romance con Selena Gomez?

No obstante, el rumor que rodea a Chris y Selena ha llevado a algunos a creer que la estrella de Only Murders in the Building es la morena que grabó la actuación de Chris en un día lluvioso.

Ni Selena ni Chris han abordado los rumores que rodean sus vidas amorosas, pero es justo decir que serían una pareja que rompería Internet.

La propia Selena compartió previamente en Watch What Happens Live With Andy Cohen que el héroe de acción es uno de sus crush entre celebridades. Ella dijo efusivamente, "¿No es lindo? Es muy lindo".