Kris Jenner compartió fotos inéditas del Halloween de las Kardashian

"¡Me encanta recordar los disfraces de Halloween de nuestra familia a lo largo de los años!", dijo la estrella de Keeping Up With the Kardashians en la publicación. "¡¡¡Tantos recuerdos increíbles!!!"

También entre la colección de instantáneas nunca antes vistas se encontraban Kim Kardashian, Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian vistiendo conjuntos con temática del Mago de Oz para combinar con el look de Dorothy de Kris un año. El trío de hermanas ya no opta exactamente por los disfraces de bricolaje, por lo que es adorable ver los looks más simples antes de los días de recreaciones realistas y conjuntos extravagantes.