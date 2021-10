Qué opinan realmente Kourtney Kardashian y Travis Barker sobre tener bebés

Kourtney Kardashian y Travis Barker están planeando un futuro juntos.

Una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians le dice a E! News que la pareja recién comprometida quiere tener un bebé juntos y "esperan estar embarazados para el próximo año".

El informante dice que Kourtney y Travis "ambos aman a los niños", y otra fuente separada dice, "Nada les encantaría más que tener un bebé juntos. Kourtney siempre ha querido otro bebé y nunca sintió que hubiera terminado".