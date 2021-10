Ana de la Reguera nos presenta a La Reina Obscura

Ahora que estamos en vísperas de Halloween y bajo el marco del terrorífico estreno de La Reina Obscura, no podíamos dejar de preguntarle a Ana por su película de terror favorita. ¿Su respuesta? Un clásico que seguramente también te quitó el sueño en más de una oportunidad.

"Mis favoritas eran las de Freddy Krueger, crecí viendo todas las de Freddy Krueger, me encantaban. Me imaginaba que, si eso me pasaba, que no me fuera a dormir", recordó, haciendo referencia a las cintas de Nightmare on Elm Street. "Además, él me gustaba. Era fan de Freddy, se me hacía guapo en mi cabeza".

"Es un gusto adquirido que agarras de pequeño y ya después se vuelve divertido. A mi, las películas de terror no me dan susto, la verdad, me divierten muchísimo", dijo. "Lo que me da mucho susto a mí son estos programas como de misterios sin resolver, de que el vecino te va a matar, todas esas cosas si me dan mucho miedo, pero ya el cine de terror me gusta".

"Yo me relajo [viendo True Crime] porque digo, ‘Ah, mi vida no está tan mal. Otros tienen muchos más problemas que yo'. Es como ver personas que están en problemas más serios que uno. A mi me relaja porque me distrae muchísimo".