Así es cómo Jennifer Lopez y Ben Affleck se “mantienen conectados” en medio de sus ocupadas agendas

Las estrellas, que reavivaron su romance la primavera pasada, 17 años después de separarse previamente, se mostraron cariñosos en la alfombra roja en el estreno en la ciudad de Nueva York de la película de Ben The Last Duel el 9 de octubre. La película, del director Ridley Scott, reunió a Ben en la pantalla grande con su coprotagonista de Good Will Hunting y viejo amigo Matt Damon.