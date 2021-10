Gwyneth Paltrow dice que “casi muere” dando a luz a su hija Apple

"Tuve dos cesáreas", compartió Gwyneth, quien se casó con Brad Falchuk en 2018. "Mi hija fue una emergencia. Fue una locura, casi nos morimos. No fue bueno".

La fundadora de goop no ofreció más detalles sobre la situación antes de agregar, "De todos modos, hay una gran cicatriz en medio de tu cuerpo y dices, 'Oh, wow, eso no solía estar allí'. Y no es que sea malo, o que quieras juzgarlo, pero estás como, 'Oh, Dios mío'".