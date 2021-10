Travis Barker muestra su nuevo tatuaje inspirado en Kourtney Kardashian ¡Y tienes que verlo!

Travis Barker y Kourtney Kardashian sellan el trato con un beso.

A la pareja recién comprometida les espera un futuro como el Sr. y la Sra. Barker, y tienen los tatuajes para demostrarlo. Travis se tatuó los labios de Kourtney en su bíceps, marcando su segunda declaración de amor entintada por la estrella de Keeping Up With the Kardashians.