Kourtney Kardashian reflexiona sobre su compromiso con Travis Barker mientras posa topless

Kourtney Kardashian vive en una cama de rosas.

Apenas unos días después de que Travis Barker le pidiera matrimonio a la estrella de Keeping Up With the Kardashians, Kourtney acudió a Instagram para mostrarles a sus fans cómo es realmente la felicidad. Subtitulando dos fotos en topless de ella acostada en un lecho de rosas de los hombros hacia arriba, la fundadora de Poosh escribió el 24 de octubre, "No puedo creer que esto haya sido hace una semana", mientras también etiquetaba a su ahora prometido.