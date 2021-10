Hugh Jackman trolea épicamente a Ryan Reynolds en su cumpleaños

En 2020, los actores unieron fuerzas para mostrar su apoyo al All In Challenge para recaudar dinero para No Kid Hungry, Feeding America Meals on Wheels. y los esfuerzos de alivio del coronavirus de WC Kitchen.

Para anunciar su colaboración, Ryan y Hugh protagonizaron un video juntos y acordaron hacer un alto en su "guerra" para la causa importante.

"La gente piensa que comenzó con nosotros, pero no fue así", comenzó Hugh, seguido por Ryan, quien continuó: "Los Jackman y Reynolds han sido enemigos mortales desde que existieron...". Continuando donde lo dejó, Hugh continuó: "Durante generaciones, ha sido un punto de honor familiar oponerse entre sí.