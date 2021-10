Mira la increíble transformación de Nicole Kidman como Lucille Ball para su biopic

Los dos se fugaron en noviembre de 1940, protagonizaron 'I Love Lucy' juntos de 1951 a 1957, y posteriormente se divorciaron en 1960.

"Soy el mayor activo en la cartera de Columbia Broadcasting System", dice Nicole (como Lucille) en una voz en off en el avance. "El mayor activo de la cartera de Philip Morris Tobacco, Westinghouse. Me pagan una fortuna por hacer exactamente lo que me encanta hacer".