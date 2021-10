¡Kourtney Kardashian y Travis Barker se comprometieron!

En cuanto a lo que Scott Disick piensa de la relación, el fundador de Talentless ha apoyado el romance público de su ex con Travis. De hecho, la pareja continúa criando con éxito a sus tres hijos, incluidos Mason, 11, Penelope, 9 y Reign, 6.

"Creo que si realmente amas a alguien, quieres que sea feliz pase lo que pase", expresó Scott durante la reunión de Keeping Up With the Kardashians. "Así que le doy una bendición para que sea feliz".

En cuanto a lo que sigue para la pareja comprometida, tal vez sea el momento de planificar una boda. ¡Prepárense para mantenerse al día!