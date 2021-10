Kourtney Kardashian y Travis Barker tuvieron una cita muy especial con Kendall Jenner

Kravis conquista la Gran Manzana.

Kourtney Kardashian lució un conjunto transparente en una cita nocturna en Nueva York con Travis Barker, el 14 de octubre. Para la salida, la estrella de Keeping Up With the Kardashians sorprendió con un cobertor de manga larga y cuello alto, un top corto con tirantes finos y un corpiño transparente combinado con una minifalda negra.

Las elegantes y altas botas negras de la fundadora de Poosh también complementaron el look 'acogedor' de Travis con un suéter verde oliva y jeans ajustados azul marino con cremalleras hasta los muslos. La madre de tres hijos se tomó de la mano de su novio, el baterista Blink-182, durante su noche en la ciudad.