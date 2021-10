Lourdes León explica por qué “necesitaba” independizarse de su “controladora” madre Madonna

"Ella me dijo algo recientemente, que realmente se me quedó grabado", compartió la musa de Marc Jacobs. "Estaba tan preocupada por ganarme la vida dignamente y por querer vivir más lujosamente de lo que lo hacía cuando me gradué por primera vez y no ganaba mucho dinero. Ella estdijoaba como, 'Recuerda, esto no es real. No se trata del dinero o de tu cara o de lo sexy que te ves. Se trata de lo que estás trayendo al mundo y lo que vas a dejar atrás'. Eso siempre me despierta cuando estoy demasiado atrapada en todo".