La hija de Robin Williams rompe el silencio sobre esa imitación viral de su padre

Desde entonces, Zelda ha hablado con franqueza sobre el precio que le ha causado el fallecimiento de su padre, incluido el peso que siente en el aniversario de su muerte. "Es difícil para mí, en los días normales y buenos, seguir siendo la persona que se espera que acepte gentilmente la necesidad del mundo de compartir sus recuerdos de él y expresar sus condolencias por su pérdida", tuiteó el día antes del aniversario de su muerte en agosto de 2020. "Como ya he dicho en el pasado, aunque me conmueve constantemente todo su amor ilimitado y continuo por él, algunos días puede parecer un poco como un monumento al borde de la carretera, un lugar, no una persona, donde la gente pasa y pasa a dejar sus sentimientos para luego seguir adelante con sus días llenos de su amor por él como testigo".

La efusión a veces "me deja emocionalmente enterrada bajo una pila de recuerdos de otros en lugar de los míos", describió Zelda. "Después de todo, incluso las rosas cargadas en camiones todavía pesan una tonelada".