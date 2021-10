Kate Walsh revela por qué los fans de Grey’s Anatomy estarán sorprendidos con su regreso

Mathew Imaging/FilmMagic

"Ella es divertida", admitió Walsh refiriéndose a Pompeo. "Ella también es muy divertida. Tiene un poco de Lucille Ball cómico en ella, así que nos hacemos reír la una a la otra".

Y, Walsh confirmó que su experiencia detrás de escena con el elenco original estuvo llena de muchas más risas a carcajadas.

"Una de mis cosas favoritas cuando [Patrick] Dempsey estaba allí y todos, son tantas horas, es tan intenso", señaló Walsh. "Estás haciendo estas escenas sobre la vida y la muerte y todas estas cosas muy serias, así que cuando las cámaras no están grabando, puedes hacer reír a los demás y las cosas se vuelven realmente absurdas".

El estrella de Private Practice concluyó, "He tenido una experiencia increíble en este programa. Siempre ha sido algo increíble para mí, y estoy increíblemente agradecida por ello. Me convirtió en una mejor actriz y un mejor humano y no tuve más que una experiencia asombrosa e increíble".