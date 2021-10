Mira cómo Billie Eilish le reclama a Jimmy Kimmel por hacerla quedar como “estúpida” en una entrevista

Él señaló que "todo el mundo le saltó encima como, 'Oh, deberías saber quién es Van Halen'". Pero la vocalista de Bad Guy compartió, "Fue gracioso, realmente no me importaba".

Billie luego declaró que intentaría dejarlo perplejo preguntándole sobre referencias populares de la Generación Z, y Jimmy pareció encantado con el posible desafío. Por desgracia, ella no parecía ser capaz de pensar realmente en nada en ese momento, así que siguieron adelante.