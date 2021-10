Anahí confiesa por qué no ha vuelto a Televisa

"Siempre disfruté muchísimo lo que hice. He vivido completamente agradecida de todo lo que pude conocer, crecer, experimentar. Pero también hubo cosas un poco rudas, a veces ¿no?, que no fueron tan lindas tal vez o que te marcan de una forma no tan positiva. Eso a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, tomarme un descanso por decirlo así. Sentía que mi salud mental y emocional no estaba tan bien y que había cosas que no me estaban gustando tanto o no me estaban haciendo tan feliz de esta carrera", expresó al respecto.