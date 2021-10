Adele revela cómo su álbum 30 la ayudó sanar su corazón en medio de su divorcio

"He aprendido muchas verdades caseras sobre mí a lo largo del camino", continuó Adele, quien comparte a su hijo Angelo con su ex. "Me he despojado de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que liderar, y siento que finalmente he encontrado mis sentimientos de nuevo. Iría tan lejos como para decir que nunca me he sentido más tranquila en mi vida".