Lety Calderón revela que ha hablado de su muerte con sus hijos

"Me hice unos estudios y detectaron que tengo litos, unas pequeñas piedras que están en la vesícula, que tarde o temprano me los tenían que operar porque transmutan y entonces sí ya me iban a provocar dolor y otra serie de complicaciones. Entonces, de una vez aproveché y me operé ya vacunada y todo", contó a Ventaneando.

"Lo que me dejó un poco de secuela el COVID fue miedo, y cuando m e dijeron 'tienes litos' dije: '¿Qué es eso, me voy a morir? No puedo, tengo dos hijos'", agregó.