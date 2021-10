Khloé Kardashian revela cómo sus hermanas superan sus “brutales” peleas

Como explicó Khloé, realmente no tienen otra opción. "De niños, la familia siempre estuvo en el centro de cada conversación. Pase lo que pase, se apoyan mutuamente. Se les permite discutir y estar en desacuerdo. Nunca podría imaginarme no hablar con una de mis hermanas. Simplemente no sucede", ella continuó.

Esa es una lección que ella le está transmitiendo a su hija de 3 años, True Thompson.

"Estamos criando a los primos para que se sientan casi como hermanos. No me importa si no están de acuerdo, eso es inevitable. Y, por supuesto, quiero que hablen sobre sus sentimientos y se sientan validados. Pero simplemente no hay opción para que nos separemos y no nos hablemos", explicó Khloé.