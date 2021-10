En medio de su divorcio, Kim Kardashian se quedó con la mansión que compartía con Kanye West

Una fuente cercana a la estrella de Keeping Up With the Kardashians le confirma a E! News que a ella se le otorgó la propiedad de Hidden Hills que solía compartir con el rapero.

Según TMZ, que citó documentos judiciales que se presentaron el martes, 12 de octubre, Kim y Kanye "negociaron un precio de compra" por la casa de 60 millones de dólares. Además, el medio informa que las negociaciones entre los ex fueron cordiales.

La enorme propiedad, que se presentó muchas veces a lo largo del reality de E!, es donde Kim y sus cuatro hijos han estado viviendo desde el anuncio del divorcio.