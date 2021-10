Dwayne Johnson confiesa lo que realmente siente sobre su enemistad con Vin Diesel

Hace cinco años, en agosto de 2016, Johnson compartió un mensaje en la red social criticando a sus compañeros de reparto masculinos en la octava entrega The Fate of the Furious de la franquicia Fast & Furious.

"Mis compañeras de reparto son siempre increíbles y las amo. Sin embargo, mis compañeros de trabajo son una historia diferente", escribió. "Algunos se comportan como hombres firmes y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto de todos modos. Cul** dulces".