Kanye West está vendiendo uno de sus impresionantes ranchos en Wyoming por 11 millones de dólares

"Las vistas de los acantilados de arenisca y las montañas Absaroka lo convierten en una excelente inversión en un rancho de Wyoming", según el agente inmobiliario.

Kanye compró la propiedad hace dos años, cuando su entonces esposa, Kim Kardashian, le dijo a Jimmy Fallon que era su "sueño y visión" mudarse allí.

"Me encanta L.A., así que imagino los veranos. Me imagino algunos fines de semana", compartió. "Es el lugar más bonito que has visto en toda tu vida... Hemos tenido el sueño de tener este rancho y pasar los veranos allí y escapar".