Bad Bunny, en falda, confiesa : "Al ir de compras con mi mamá, me perdía en el departamento de mujeres"

J Balvin

Al igual que Bad Bunny, J Balvin no tiene miedo de ser audaz con su estilo. El cantante colombiano, quien es conocido por sus peinados muy coloridos y su ropa excéntrica, le dijo a E! News de que su sentido de la moda es "todo sobre actitud". Como explicó, "Solo tienes que ser tú ... Porque si somos lo que tenemos, el día que no tengamos, no seremos nada, y eso no tiene ningún sentido. Así que simplemente debes estar confiado y con buena energía ".