Lele Pons revela cómo Guaynaa la ha ayudado con sus problemas de salud mental

A finales de septiembre, Pons compartió en exclusiva su misión de educar a otros sobre la salud mental y el bienestar durante la serie de videos Ones to Watch de E!, en honor al Mes de la Herencia Hispana.

"Estoy muy, muy agradecida de haber ayudado a mucha gente, agradecida de haber tenido la oportunidad de educar a personas que no saben qué son el TOC y el síndrome de Tourette", reflexionó Pons. "Es muy importante también empujar a las personas a mejorar, tomar sus medicamentos, ir a buscar ayuda, ir a buscar un buen sistema de apoyo, ayudar a los padres a entender que sus hijos tienen lo que tienen, ayudar a entender que no es algo que va a definirte. No es algo de lo que debas avergonzarte. Y quería mostrárselo a todo el mundo".

