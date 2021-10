Demi Lovato explica por qué es "despectivo" referirse a los extraterrestres como "Aliens"

"No tengo una canción que se llame 'Aliens'", aclaró la estrella antes de agregar que "suena cool".

Sin embargo, si Demi tuviera una canción sobre criaturas que existen más allá de la Tierra, la melodía probablemente tendría un título diferente.

"Mis fans deben saber que no los llamo aliens", continuó la vocalista de Cool for the Summer.