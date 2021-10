Ellen Pompeo habla de su emocional reencuentro con Kate Walsh en Grey’s Anatomy

ABC/Ron Batzdorff

El regreso de Walsh a Grey's Anatomy se produce después de una ausencia de varios años. Ella inicialmente dejó el drama médico después de su tercera temporada para encabezar su propio spin-off, Private Practice.

Grey's Anatomy se encuentra ahora en su temporada número 18, pero Pompeo sigue sin saber cuándo hará su propia salida, a pesar de que su esposo, Chris Ivery, aparentemente está ansioso por que ella alivie su carga de trabajo.

"Él dijo el otro día, '¿No crees que puedes trabajar un poco menos ahora?'", le dijo Pompeo a Justin Sylvester de Daily Pop.

Pero dado que acaba de lanzar un nuevo podcast llamado Tell Me, eso podría no suceder pronto.