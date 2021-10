Timothée Chalamet no está listo para hablar de la controversia de Armie Hammer

Timothée Chalamet dice que las preguntas sobre la controversia que rodea a su ex coprotagonista Armie Hammer son "dignas de una conversación más amplia".

A Chalamet, quien compartió la pantalla grande con Hammer en la película Call Me By Your Name, se le preguntó sobre sus pensamientos con respecto a su ex coprotagonista en una entrevista reciente con TIME.

En marzo, una ex pareja acusó a Hammer de violación y abuso, acusaciones que el actor niega. En el momento de las acusaciones, Hammer ya se había visto envuelto en una controversia desde enero cuando abordó los rumores de que envió mensajes de Instagram (que no han sido verificados) que supuestamente incluían menciones de actos sexuales y otras fantasías, que supuestamente destacaban aspectos de canibalismo. "No estoy respondiendo a estas afirmaciones de mi*rda", dijo Hammer en un comunicado en ese momento, calificándolas de "ataques en línea viciosos y espurios contra mí".