Jennifer Lopez y Ben Affleck llevaron su amor a una nueva alfombra roja y tienes que verlos

Para su aparición en la alfombra roja llena de cariño, J.Lo mostró sus abdominales duros como una roca en un top marrón manga larga y de cuello alto a juego con una falda larga, de Hervé Léger, con una clutch y sandalias stiletto de Tom Ford a juego. Ben vestía un traje Ralph Lauren de pana azul marino.

The Last Duel, un drama histórico dirigido por Ridley Scott, está programado para un amplio estreno en cines el 15 de octubre. Ben y Matt Damon, su antiguo compañero de escritura, amigo y coprotagonista de Good Will Hunting y otras películas, coescribieron The Last Duel. Ambos también aparecen en la película con Adam Driver y Jodie Comer.