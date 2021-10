Dylan Sprouse habla de su nuevo capítulo con Barbara Palvin en un dulce tributo

En septiembre, el actor de Disney y la modelo de Victoria's Secret, que provocaron rumores de romance por primera vez en 2018, hablaron con E! News sobre su regreso a Nueva York para la Semana de la Moda de Nueva York después de mudarse a Los Ángeles. "Realmente no me siento como un turista aquí", dijo Dylan, "aunque no hemos vuelto desde que inició el COVID, o muy a menudo. Obviamente, muchas cosas han cambiado".