Los 50 actores españoles más bellos de 2021

El año pasado, durante una rueda de prensa promocionando la película, Mario habló sobre su evolución actoral: "Lo que sí noto mucho, en el caso de la gente, es más respeto, es cierto, pero porque me he hecho más mayor", cita divinity.es

Continuó: "Tengo 34 años y la gente me conoce desde hace 15. La gente ahora se me acerca para hablarme de películas, de mi trabajo. También lo noto con la prensa, es cierto que siempre me han tratado muy bien, pero como hablas con ellos, cómo te miran, las cosas que te preguntan, han pasado años y tienen una objetividad sobre tu carrera y lo que has hecho. Las conversaciones parten desde otro sitio. Es bonito también".