Scott Disick se enfoca en criar a sus hijos con Kourtney Kardashian tras terminar con Amelia Hamlin

Durante la reunión de junio de Keeping Up With the Kardashians, se le preguntó a Scott si le daría su bendición a Kourtney y Travis. "Creo que, si realmente amas bien a alguien, quieres que sea feliz pase lo que pase", compartió. "Así que le doy la bendición para que sea feliz".

Y Kourtney deseaba lo mismo para Scott. "Quien quiera que lo haga feliz", dijo, "le daría mi bendición".