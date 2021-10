Adele revela cómo su divorcio impactó a su hijo Angelo

Adele, que está lista para lanzar la nueva canción Easy on Me el 15 de octubre después de un paréntesis de años de la música, comenzó a escribir su nuevo álbum como una forma de abrirse a Angelo. "Tiene tantas preguntas sencillas para mí que no puedo responder, porque no sé la respuesta. Como, ¿por qué no podemos seguir viviendo juntos? Eso no es lo que la gente hace cuando se divorcia. Pero, ¿por qué no? Estoy como, no lo sé", le dijo a Vogue. "Eso no es lo que hace la sociedad. Y: ¿Por qué ya no amas a mi papá? Y yo digo, amo a tu papá. Simplemente no estoy enamorada. No puedo hacer que eso tenga sentido para un niño de nueve años".