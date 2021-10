Jesy Nelson revela que no habla con las integrantes de Little Mix desde que salió del grupo

Jesy, quien lanzará su sencillo debut Boyz con Nicki Minaj a finales de esta semana, le dijo a Glamour UK que ahora está en una mejor situación mental.

"Me siento en control de mi vida, no tengo esa ansiedad constante, la sensación de que podría estar decepcionando a alguien o expresando una opinión que no encaja con los demás", compartió. "Es completamente liberador y ha sido enorme para mi estado de ánimo".

Como ella dijo, "Esa Jesy se ha ido".