Jake Gyllenhaal recuerda lo incómodo que fue filmar escenas de sexo con Jennifer Aniston

Jake, quien está saliendo con la modelo Jeanne Cadieu, le dijo a Howard que está dispuesto a dar el siguiente paso en su relación.

"Eso es todo lo que quiero, es ser un buen esposo y padre... Eso es realmente lo que quiero", explicó. "Y ahora que he cumplido muchas cosas en mi carrera con las que me siento cómodo, puedo decir eso con seguridad. No sé si podría haber dicho eso antes".

Él dijo efusivamente, "La amo tanto. Es una buena persona".