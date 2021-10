Sofía Castro, luego de sufrir abuso, encuentra el amor

La actriz, quien recientemente en un TEDx Talk confesó que había sufrido una relación abusiva, ha encontrado al hombre con el que se quiere casar, una relación opuesta a la anterior.

"Pablo me enseñó lo que verdaderamente es cuando un hombre ama a una mujer, por más cursi que suene. Yo no sabía lo que era tener una relación sana, no conocía eso, nunca lo había tenido, y Pablo me vino a demostrar seguridad, paz, alegría, apoyo incondicional, cero toxicidad, cero celos, y me quiso con todo lo que soy, yo a él.

"Y obviamente, siempre como lo he dicho, para estar con una pareja que te complemente primero te tienes que amar tú, te tienes que aceptar tú tal cual eres, y fue lo que me pasó. En el momento en que yo trabajé en mí, en el momento en que yo me acepté, me quise y trabajé por Sofía, llegó un hombre a mi lado que me vino a complementar muchísimo más".

- ¿Habrá boda?

Posiblemente, pero todavía no, ¡jajaja! Yo creo que eso pregúntenselo a él.