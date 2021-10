La directora del nuevo documental de Brittany Murphy asegura que su esposo Simon Monjack era perturbador

La maquilladora Trista Jordan, que trabajó con Murphy en la última película de la estrella, Something Wicked de 2009, también aparece en el documental y describe los últimos días de la actriz. "Ella tenía los ojos tan hundidos y parecía tan triste", dijo, según People. "No era ella misma. Tenía mucho dolor. Tenía piernas de Bambi y no podía pararse".