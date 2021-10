Emily Ratajkowski dice que hoy no fuera famosa si hubiera acusado a Robin Thicke hace años

"De repente, de la nada, sentí la frialdad y la extrañeza de las manos de un extraño acunando mis pechos desnudos desde atrás", escribió. "Instintivamente me alejé y me di la vuelta para mirar a Robin Thicke".

E! News se acercó a Thicke para obtener comentarios y no recibió respuesta.

Ahora, la diseñadora de Inamorata le dice a People que tenía sus razones para no hablar antes: "Yo era una modelo desconocida y si hubiera hablado o me hubiera quejado, no estaría donde estoy hoy; no sería famosa".