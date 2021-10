Todo sobre la “tranquila” vida de Rob Kardashian fuera del ojo público

Rob Kardashian se enfoca principalmente en su salud, su trabajo y su familia.

Los fanáticos de la estrella de Keeping Up With the Kardashians se estusiasmaron el lunes, 4 de octubre, cuando Rob hizo una rara aparición en una linda foto publicada en la cuenta de Instagram de su hermana Kim Kardashian. Y ahora, solo un día después de su avistamiento sorpresa en las redes sociales, una fuente cercana al fundador de Arthur George le dice exclusivamente a E! News de que Rob está mejor que nunca.