Así fue que se dio la inesperada unión entre Bad Bunny y Julieta Venegas

En la primera parte, la multiganadora del Grammy usa su voz melodiosa para presentarnos la historia de desamor. "Todo alrededor me gira de repente/ Tú y yo cambió en singular/ Sin miedo, papito, ven y dame más", dice Julieta. Segundos después entra Benito con un ritmo de reggaton para decir "Lo siento, bebé/ No trates de enamorarme o no".

Mira en el video de arriba la historia detrás de la canción y cómo se unieron los grandes artistas.